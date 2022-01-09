أستراليا تحسم ملف "تأشيرة جوكوفيتش"‏

A + A -

أعلنت أستراليا، الأحد، أن الصربي نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس ‏المصنف أول عالميا "غير ملقح ضد فيروس كورونا"، وأن معركته ‏القانونية للبقاء في البلاد "يجب رفضها".‏

ويسعى صاحب الـ34 عاما للطعن بقرار الإلغاء المفاجئ لتأشيرته، حتى ‏يتمكن من مغادرة مركز احتجاز في ملبورن والسعي لتحقيق فوزه ‏العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.‏

ودعا قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي إلى جلسة استماع عبر ‏الإنترنت للبت في القضية، الاثنين، في دراما قانونية أثارت اهتمام ‏مشجعي هذه الرياضة بأنحاء العالم.‏

ولم يكشف جوكوفيتش، المشكك علنا في اللقاحات، عن حالته بالنسبة ‏للتحصين ضد "كوفيد 19"، لكن في ملف قضائي من 13 صفحة نشر ‏الأحد، قال محامو الحكومة الأسترالية إن مسألة "الأرضية المشتركة" ‏بين الجانبين في النزاع القانوني هي أن جوكوفيتش "غير ملقح".‏

وأضافوا أن الأشخاص الذين لم يطعموا يطرحون خطرا أكبر في نقل ‏عدوى كورونا للآخرين، مما يشكل عبئا على النظام الصحي.‏

وقال جوكوفيتش انه حصل على إعفاء من التطعيم ضد "كوفيد 19" ‏عندما سافر إلى أستراليا الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في 16 ‏ديسمبر 2021.‏

وشدد محامو وزيرة الداخلية كارين أندروز على أن الإعفاء من التطعيم ‏في البلاد ينص على أن الإصابة السابقة "لا تمنع التلقيح".‏

كما رفضوا حجة أخرى، مفادها أن "جوكو" عومل بشكل غير عادل، ‏لأنه تعرض لضغوط للسماح لعنصر الحدود باتخاذ قرار بشأن تأشيرته ‏من دون منحه وقتا إضافيا للراحة والتشاور مع محاميه.‏

وأكدوا أن جوكوفيتش منح وقتا كافيا لعرض قضيته على عنصر الحدود، ‏وكان قد اتصل سابقا بمحاميه.‏

وذكرت الحكومة الأسترالية أنه "يجب رفض الطلب مع تحمل التكاليف".‏

وقال المحامون إنه حتى إذا انحاز القاضي إلى جوكوفيتش، فعليه إلغاء ‏التأشيرة فقط، وعلى عناصر مراقبة الحدود اتخاذ "قرار إلغاء آخر".‏