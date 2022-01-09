بوغبا مستعد للعودة الى تدريبات مانشستر يونايتد

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ذكرت صحيفة The Sun أن بول بوغبا مستعد للعودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد.

وقالت إنه سيعود إلى التدريب الكامل في الأسبوع المقبل بعد الحصول على الضوء الأخضر من أطباء مانشستر يونايتد.

ولم يرتد بوغبا القميص الأحمر منذ شهرين بعدما أصيب في أحد الفخذين أثناء أداء الواجب الدولي مع فرنسا.

وكانت إعادة تأهيل صعبة بالنسبة للفرنسي، الذي قضى بعض الوقت في دبي في محاولة للعودة إلى العمل قبل نهاية كانون الثاني.

والآن هناك ضوء في نهاية النفق، ويستعد الطاقم الطبي في يونايتد للسماح له بالعودة إلى المجموعة الرئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.