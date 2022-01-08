المغرب يفقد "قناصه" قبل يومين من مباراته الأولى بكأس أفريقيا

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ذكرت تقارير صحفية أن مهاجم نادي إشبيلية، يوسف النصيري، لن من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده المغرب أمام غانا بعد غد الاثنين، ضمن نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب شعوره بالألم.



وقرر الطاقم الطبي للمنتخب المغربي، عدم إشراك النصيري في تدريبات "أسود الأطلس"، استعدادا لمواجهة غانا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بسبب شعوره بالألم في الركبة، بعد تجدد الإصابة التي غيبته عن الملاعب طويلا قبل عودته في مباراة إشبيلية ضد برشلونة، في 21 كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وكان يوسف النصيري، مصابا أيضا بفيروس كورونا قبل تعافيه والتحاقه بالمنتخب المغربي.

وأشارت مصادر صحفية إلى أنه من المرتقب أن يغيب النصيري عن أول مباراتين لمنتخب المغرب، في دور المجموعات لأمم أفريقيا، أمام غانا بعد غد الاثنين، وجزر القمر، يوم الجمعة المقبل.



وفي حال تخلص النصيري من آلام الركبة، فقد يشارك في المباراة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، التي سيخوضها "أسود الأطلس" ضد منتخب الغابون في الـ18 من كانون الثاني/ يناير الجاري.