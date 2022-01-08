ميسي يغيب عن مواجهة ليون

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اعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ان الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري أمام أولمبيك ليون غدا بسبب استمرار تعافيه من فيروس كورونا.

وعاد ميسي إلى العاصمة الفرنسية قادما من بلاده بعد ثبوت إصابته بالفيروس .

وفي التحديث الطبي لباريس سان جيرمان : "سيواصل ليونيل ميسي الخضوع لإجراءات البروتوكول الشخصي الخاص بالإصابة بكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أن لاعبيه أنخيل دي ماريا ويوليان دراكسلر ودانيلو بيريرا وجيانلويجي دوناروما ولافين كورزاوا يخضعون للعزل الصحي حتى الآن بعد ثبوت إصابتهم بالعدوى. ويواصل ألكسندر ليتيلير علاجه من تمزق في ربلة الساق اليمنى كما يواصل نيمار علاجه مع الطاقم الطبي ومن المقرر أن يعود إلى التدريب في غضون 3 أسابيع.