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بيكيه يرد على أنباء حصوله على أعلى راتب في برشلونة بصورة لحسابه البنكي

8
JANUARY
2022
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نشر المدافع المخضرم لنادي برشلونة، جيرارد بيكيه، عبر حسابه على "تويتر"، كشف حساب بنكي لراتبه الأخير، لدحض مزاعم حصوله على أعلى أجر في الفريق الكتالوني.

وكان المدافع الإسباني واحدا من لاعبي برشلونة، الذين قال عنهم الصحفي لويس كانوت خلال برنامجه "أونزي" على قناة "TV3"، إنهم يتقاضون مبالغ كبيرة، حيث زعم أن بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة، بحصوله على 28 مليون يورو سنويا، حيث وافق على خفض راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

وانتقد بيكيه، الذي كان يتقاضى راتبا سنويا قدره 4.6 مليون يورو قبل خفضه، بشدة الصحفي كانوت، حيث نشر صورة توضح حصوله على نصف راتبه السنوي مع برشلونة، ويظهر الرقم بقيمة 2.3 مليون يورو، وقال: "شخصيات مثل هذه تفرض رسوما من تلفزيون عام للدفاع عن أصدقائهم، تحصلت على 50 بالمئة من راتبي في ديسمبر، احترم نفسك قليلا".

ومن المعروف أن عددا من نجوم برشلونة، بمن فيهم بيكيه، وافقوا على خفض رواتبهم مطلع الموسم الحالي  لتخفيف العبء على فريقهم الذي يعاني من تراكم الديون.

يذكر أن نجم برشلونة وهدافه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب مشاكل مالية وقيود قانون اللعب المالي النظيف الذي تطبقه رابطة "الليغا" فيما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين.

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