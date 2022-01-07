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تسريب قائمة رواتب لاعبي برشلونة

7
JANUARY
2022
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سرّبت قناة «Esport3» الإسبانية، سلّم الرواتب الحالي في نادي برشلونة، في ظل الأزمة المالية التي يُعاني منها، والتي فرضت عدم تجديد عقد نجمه الأرجنتيني السابق ليونيل ميسي.

ويتصدر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، القائمة براتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، علماً أنه وافق في وقتٍ سابقٍ على تخفيض راتبه من أجل توفير الأموال اللازمة لتسجيل اللاعبين الجدد في قائمة الفريق.

وحلّ لاعب وسط منتخب إسبانيا سيرجيو بوسكيتس، في المركز الثاني بـ23 مليون يورو سنوياً، بفارق 3 ملايين يورو عن مواطنه جوردي ألبا صاحب المركز الثالث.

وجاء الفرنسي صامويل أومتيتي في المركز الرابع، بنحو 20 مليون يورو سنوياً، علماً أنه نادراً ما يلعب مع الفريق، وإدارة النادي تحاول بيع عقده الذي ينتهي بعد عامٍ ونصف.

ويأتي البرازيلي فيليبي كوتينيو خامساً، بـ16 مليون يورو سنوياً، وهو راتبٌ من المتوقّع أن يتوقّف النادي عن دفعه قريباً، إذ يرتبط اسم البرازيلي بعددٍ من الأندية في إنكلترا، وهو يرغب بالانتقال إلى إحداها في سوق الانتقالات الشتوي.

ويتقاضى حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن 14 مليون يورو سنوياً، متقدماً على الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني سيرجي روبيرتو، اللذين يحصلان على 12 مليون يورو سنوياً.

إدارة نادي برشلونة نفت ما جاء في التسريبات وقالت إن المعلومات الواردة لم تصدر عن النادي، وإن «المبالغ المشار إليها خاطئة وليست مطابقة للواقع».

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