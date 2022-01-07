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مفاجأة الميركاتو الشتوي.. كوتينيو يعود للدوري الإنجليزي

7
JANUARY
2022
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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الجمعة أنه تعاقد مع صانع ألعاب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، على سبيل الإعارة من نظيره الإسباني حتى نهاية الموسم.
 
وجاء في بيان صادر عن النادي الإنجليزي الجمعة: "توصل ناديا أستون فيلا وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بانتقال فيليبي كوتينيو لتمضية ما تبقى من الموسم الحالي في فيلا بارك على سبيل الإعارة".
 
وتابع: "يتضمن العقد الذي سيصبح رسميًا بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على إجازة العمل، إمكانية شراء اللاعب"، مشيرًا إلى أن الأخير سيتوجه إلى مدينة برمنغهام في الساعات الـ48 المقبلة. 
 
وانضم كوتينيو (29 عامًا) إلى برشلونة من ليفربول في 2018، إلا أنه عانى لإيجاد مستوياته في "كامب نو" وأمضى موسم 2019-2020 معارًا إلى بايرن ميونيخ الالماني وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.
 
يذكر أن مدرب أستون فيلا الحالي ستيفن جيرارد لعب إلى جانب كوتينيو في صفوف ليفربول بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل الدولي الإنجليزي السابق إلى لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.
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