living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قبل كأس أمم إفريقيا.. رياض محرز يتزوج للمرة الثانية سرا

7
JANUARY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، الجمعة، أن النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عقد قرانه على عارضة الأزياء تايلور وارد في حفل صغير على الطريقة الإسلامية.
 
وظهر الزوجان خلال الحفل بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محرز ووارد سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة.
 
وأضافت أن محرز وتايلور "متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج أواخر العام الماضي"، مضيفة أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".
 
وأظهرت اللقطات اللي أخذت للحفل الصغير أن اللاعب الجزائري قدم خاتم هدية زفاف لتايلور قدرت قيمته بـ400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.
 
كما ذكرت مصادر الصحيفة أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.
 
وكان محرز قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout