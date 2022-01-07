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السائق اللبناني البطل تاني حنا يشارك في "سباق أبو ظبي 12 ساعة"

7
JANUARY
2022
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سيكون بطل اوروبا وآسيا واوقيانيا لبطولة "فيراري تشالنج"  السائق تاني حنا اللبناني الوحيد المشارك في النسخة العاشرة من سباق "ابو ظبي 12 ساعة" الذي سيقام السبت 8 كانون الثاني الجاري على حلبة "ياس مارينا"  بمشاركة 15 سيارة .وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها حنا في السباق المذكور اذ سبق له ان  احتل المركز الثالث في السباق الذي اقيم في بداية عام 2020 وصعد الى منصة التتويج.
 
وينص نظام السباق على مشاركة اربعة سائقين في قيادة السيارة مداورة على مدى  12 ساعة(6 ساعات صباحاً و6 ساعات بعد الظهر) وسيتشارك حنا مع 3 سائقين ايطاليين وهم اليساندرو كوزي وجيورجيو سيرناغيوتو ورينو ماسترونادي  في قيادة سيارة "فيراري 488 جي تي 3 ايفو" في السباق الذي يتطلّب مجهوداً ذهنياً وبدنياً كبيراً .وتحمل سيارة حنا  مع زملائه الايطاليين رقم 51  وسيسعى الفريق الى تحقيق نتيجة جيدة في سباق ابو ظبي والصعود الى منصة التتويج مرة ثانية بعد العام 2020 .
يشار الى ان التجارب الحرة والرسمية اقيمتا الخميس والجمعة .
 
على صعيد آخر،سيشارك حنا في احدى جولات بطولة "فيراري تشالنج" للقارتين الآسيوية- الاوقيانية الاسبوع المقبل على حلبة "دبي" على متن سيارة "فيراري 488 تشالنج ايفو" بحيث سيقام سباق واحد الخميس وسباقان الجمعة في بطولة مصغرّة للفيراري تشالنج بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم من جراء وباء "كورونا" .
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