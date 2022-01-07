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انجازان لبنانيان بالتصنيف الدولي لكرة الطاولة بيسان شيري أولى الاناث(تحت ال11سنة) وميشال ابي نادر ثاني الذكور

حققت كرة الطاولة اللبنانية انجازاً دولياً كبيراً باحتلال اللاعبة الواعدة بيسان شيري المركز الأول على لائحة التصنيف الدولي لفئة الاناث تحت ال11 سنة الذي يصدره الاتحاد الدولي وبحلول اللاعب الواعد ميشال ابي نادر في المركز الثاني على لائحة التصنيف الدولي لفئة الذكور (تحت ال11 سنة) .

وفي التفاصيل فلقد صدر التصنيف الدولي للاسبوع الأول من العام 2022 مع تزّعم شيري الترتيب (22 نقطة)متقدمة على التونسية ايلا سيدي(17 نقطة) والاكوادورية ماريا أبرل(13 نقطة) والتونسية ندين زيتوني(5) والسلوفاكية بيانكا باكسوفا والاكوادورية اميلي ماكاي والسويسرية ليفي اولريتش(4 ) والمجرية صوفيا فيغيفر والاكوادورية تيفانا ميدراندا والتونسية يمنى رجيبا(3) والبيروفية اليسيا زامورا والتشيكية دوروثيا فيربازوفا( 1).

ولدى الذكور،احتل ابي نادر المركز الثاني في التصنيف العالمي (52 نقطة) خلف السعودي عبد الرحمن الطاهر(56) وحل القطري عبدالعزيز العبدالله ثالثاً( 16 نقطة) فالتشيكي توبياس فابيان(14) فالنمساوي بنجامن بيان(12) فالتشيكي اوليفر اولينيتش(10) فالاسباني روجيه كويسادا(9) فالاكوادوري جوزيه بيريز والبلغاري ميروسلاف شميدت(7) فالقطري عيسى الحداد(6) فالبلغاري فيكتور ديميتروف(5) فالتشيكي اندريه مورافيتش(4).

وفي هذا الاطار، هنأ رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي اللاعبة شيري واللاعب ابي نادر على هذا الانجاز الدولي باسمه وباسم اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة كرة الطاولة اللبنانية وتمنى لهما دوام التوفيق التألق في المحافل الخارجية مشدداً على ايلاء الجيل الواعد أهمية كبيرة وهي استراتيجية اعتمدها الاتحاد الحالي منذ انتخابه في كانون الأول من العام 2020.