living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول في السيتي: هكذا سنتعامل مع كورونا وغياب غوارديولا

7
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار الضيف الثقيل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وأسفر عن إصابة 9 أفراد في الفريق الأول بفيروس كورونا، من بينهم المدرب بيب غوارديولا، فيما أوضح مسؤول بالنادي كيف سيتجاوز الفريق هذه المشكلة.
 
بطل الدوري الإنجليزي الموسم الفائت والمتصدر حاليا، أعلن إصابة بيب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو، و7 لاعبين من الفريق الأول بفيروس كورونا ليتم إبعادهم عن الفريق ودخولهم مرحلة العزل لتلقي العلاج اللازم.
 
ويستعد مانشستر سيتي لمباراة الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الجمعة ضد فريق سويندون تاون، في لقاء لن يحضره المدرب بيب غوارديولا أو مساعده.
 
ولم يكشف النادي الإنجليزي بعد عن أسماء اللاعبين المصابين بالفريق، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن أغلبهم عند إعلان قائمة مباراة سويندون تاون.
 
 التعامل مع الأزمة
 
إيان تشيزمان المسئول الإعلامي في نادي مانشستر سيتي قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الفريق السماوي سيعتمد على ما لديه من لاعبي الفريق الأول والأكاديمية لخوض مباراة سويندون.
 
ولم يطلب مانشستر سيتي تأجيل مباراته في الكأس، وعلل إيان قائلاً :"السيتي لديه 22 لاعبا في الفريق الأول من بينهم ثنائي من فريق الأكاديمية، والجميع يريد خوض المباراة".
 
وأتم تشيزمان :"اللاعبون السبعة المصابون بفيروس كورونا تم عزلهم عن الفريق، وكذلك المدرب بيب غوارديولا وخوانما ليلو".
 
وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على ضرورة خوض المباريات إذا امتلك الفريق المصاب بالجائحة 14 لاعبا للمشاركة دون أي مشكلات صحية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout