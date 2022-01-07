ماذا تخبرنا لغة الأرقام عن "كيروش" في البطولات القارية ؟

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مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، يتأهب المنتخب المصري تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش للمنافسة على اللقب القاري الثامن بتاريخ "الفراعنة".

ويبحث موقع "سكاي نيوز عربية" في الخلفية التدريبية للمدرب البرتغالي عن أرقام وتعامل كيروش في البطولات القارية مع المنتخبات، حيث سبق له تدريب منتخب بلاده، بالإضافة إلى منتخبات الإمارات، جنوب إفريقيا، إيران وكولومبيا.

أرقام كيروش بالبطولات القارية

بداية كيروش مع البطولات القارية كانت من بوابة منتخب جنوب إفريقيا في عام 2002، حيث قاد المدرب البرتغالي منتخب "الأولاد" إلى التأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة "2002" وبها تعادل في مباراتين أمام منتخبي بوركينا فاسو وغانا وفاز في مباراة على المغرب بدور المجموعات، قبل أن يودع "كارلوس" البطولة من دور خروج المغلوب بعد الخسارة أمام مالي بهدفين نظيفين.

كأس آسيا مع إيران

تولى كيروش مهام تدريب منتخب إيران في 4 أبريل 2011، لينجح في قيادة "أسود فارس" إلى نهائيات كأس آسيا نسخة "2015" حيث حقق ثلاثة انتصارات بدور المجموعات على حساب منتخبات البحرين وقطر والإمارات، قبل أن يودع البطولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام العراق بركلات الترجيح بنتيجة "6-7".

وقاد كيروش منتخب إيران مجددا للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا وهذه المرة نسخة "2019" حيث حقق البرتغالي فوزين بدور المجموعات على حساب اليمن وفيتنام، وتعادل أمام العراق، لتتقدم إيران إلى دور الـ16، حيث التقوا مع منتخب عمان الذي خسر بهدفين ليمنح "أسود فارس" تقدمًا إلى دور ربع النهائي ومواجهة الصين.

وفي دور ربع النهائي، فاز منتخب إيران بقيادة كيروش على الصين بثلاثية نظيفة في المباراة رقم 100 للمدرب البرتغالي مع الإيرانيين، قبل أن يودع كارلوس البطولة من دور نصف النهائي بالخسارة أمام اليابان بثلاثية نظيفة ليفشل "الخبير البرتغالي" في حصد أول لقب قاري مع المنتخبات بتاريخه.

كوبا أمريكا مع كولومبيا

تولى كارلوس كيروش مهمة القيادة الفنية لمنتخب كولومبيا في 7 فبراير 2019، حيث بدأ مهمته مع "الوس كافيتيروس" من بطولة كوبا أمريكا نسخة "2019".

وحقق كيروش العلامة الكاملة مع منتخب كولومبيا بدور المجموعات بفضل ثلاثة انتصارات متتالية، على حساب منتخبات الأرجنتين، باراغواي وقطر، ليصعد المدرب البرتغالي إلى مرحلة دور الثمانية ليصدم بمنتخب تشيلي الذي أقصى الكولومبيين بركلات الترجيح (4-5).

تعامل كيروش في البطولات القارية

من جانبه، يكشف بيدرو لويز الصحفي البرتغالي بقناة "سبورت تي في" البرتغالية و المقرب من كارلوس كيروش لـ "سكاي نيوز عربية" تفاصيل مثيرة عن تعامل المدير الفني لمنتخب مصر، مع البطولات القارية.

ويقول لويز: "كيروش يدرس الخصوم بشكل منهجي على الدوام. بناءً على ذلك ، يعمل الفريق للحصول على المكاسب. هذه منافسة مهمة للغاية ، لكن سرعان ما سيكون لدى مصر منافسات التأهل إلى مسرحيات كأس العالم، لذا من المهم إدارة كلا الوضعين".

ويكمل الصحفي البرتغالي: "أنا متأكد من أن كارلوس كيروش سيعمل بشكل جاد على لاعبي منتخب مصر لتحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس الأمم الإفريقية. سيكون اللاعبون جاهزين ذهنيا ومستعدين فنيا تلك هي سياسة كيروش".

فرص مصر مع كيروش

وعن فرص منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، يسترسل صحفي قناة "سبورت تي في" البرتغالية: "أعتقد أن مصر لديها فرصة جيدة للتأهل إلى الدور الثاني. نيجيريا ستكون الفريق الذي يجب التغلب عليه، والشيء المضحك هو أن نيجيريا لديها مدرب جديد سيتولى المسؤولية بعد البطولة وهو السيد جوزيه بيسيرو الذي كان مساعد مدرب سابق لـ كيروش".

ويكمل بيدرو لويز: " المباراة الأولى لمنتخب مصر ضد نيجيريا مهمة للغاية مثل كل المباريات بالبطولة القارية ، ضد غينيا بيساو والسودان ، يجب أن تفوز مصر ، لكن فريق غينيا جيد جدًا ويمكن أن يفاجئ مصر. أتوقع أن تتأهل مصر إلى صدارة المجموعة وبعد ذلك كل شيء ممكن".

تصريح كيروش المُثير

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تحدث في تصريحات إعلامية عن أهدافه مع منتخب مصر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أكد أن البطولة القارية ليست ضمن أهدافه مع منتخب مصر وفقا لبنود عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن التأهل لنهائيات كأس العالم هو الهدف الرئيس.

و بشأن تلك التصريح يعلق بيدرو لويز: "أعتقد أن كيروش واقعي للغاية. المنافسة الرئيسية لمنتخب مصر هذا العام هي كأس العالم وكيروش يريد أن يكون هناك مع مصر. لذلك بالطبع ليس هذا هو الهدف الرئيس".

ويختتم الصحفي البرتغالي تصريحاته بالقول: " أعتقد أن التأهل إلى كأس العالم، هو الهدف الأساسي لجميع المنتخبات الأفريقية التي يمكنها التأهل إلى كأس العالم. كيروش واقعي للغاية أنه تم التعاقد معه لتأهل مصر لكأس العالم وهذا هو هدفه الرئيسي.. بالطبع سيحاول الذهاب أبعد ما يمكن في بطولة كأس الأمم الأفريقية. لكن يجب أن يفهم لاعبو منتخب مصر أن التركيز الأساسي هو كأس العالم".