قرار أسترالي جديد بحق جوكوفيتش.. ونادال يتعاطف

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قررت أستراليا تعليق الترحيل الفوري لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة الخميس.

وفي مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم الاثنين.

وكان جوكوفيتش وصل إلى مطار ملبورن، الأربعاء، تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي يحمل لقبها 9 مرات.

وتقدم، الخميس، باستئناف ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته وطرده من البلاد، في حلقة جديدة في ملحمة تحولت إلى حادث دبلوماسي.

وبحسب مصدر قضائي، فإن قاضي ملبورن أنتوني كيلي كان من المقرر أن ينظر الخميس الساعة 4:00 مساء (05:00 بتوقيت غرينيتش) بطلب الصربي المحتجز من قبل خدمات الهجرة في ملبورن منذ وصوله مساء الأربعاء بنية المشاركة في البطولة الأسترالية التي تنطلق في 17 يناير الحالي، في سعيه للقب عاشر والـ 21 الكبير في مسيرته.

وأثارت رحلة جوكوفيتش المذهلة أزمة دبلوماسية، حيث اتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ"إساءة معاملة البطل".

وكان جوكوفيتش أعلن توجهه إلى ملبورن على حسابه على "إنستغرام"، الثلاثاء، للدفاع عن لقبه بطلاً 9 مرات لبطولة أستراليا، غير أن الصربي الذين عارض التطعيم الإجباري وما زالت الشكوك تحوم حول تلقيه اللقاح من عدمه.

وضمن السياق ذاته، تعاطف الإسباني رافايل نادل مع منافسه اللدود، مشدداً في الوقت ذاته على أنه يتوجب على جوكوفيتش تحمل تبعات عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأصيب "الماتادور" بالفيروس الشهر الماضي وقال إنه يؤمن بشدة بالتطعيم لوقف جائحة "كثير من الناس يموتون بسببها".

وتابع نادال المتواجد في ملبورن حيث فاز في أول مباراة فردية له في دورة لرابطة اللاعبين المحترفين منذ أغسطس تحضيراً للغراند سلام "مررت بـكوفيد، لقد تلقيت التطعيم مرتين. إذا قمت بذلك، فلن تواجه أي مشكلة في اللعب هنا. هذا هو الشيء الواضح الوحيد".

وأردف متحدثاً عن جوكوفيتش: "لقد اتخذ قراراته بنفسه، والجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم، ولكن هناك بعض العواقب"، مضيفاً "بالطبع لا أحب الوضع الذي يحدث. أشعر بالأسف تجاهه بطريقة ما. لكن في الوقت نفسه، كان على علم بالظروف منذ شهور طويلة، لذلك اتخذ قراره".