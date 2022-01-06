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برشلونة يحول تأخره إلى فوز ويتقدم في كأس ملك إسبانيا

6
JANUARY
2022
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نجا برشلونة، حامل لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، من عقبة مبكرة، بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ملعب ليناريس ديبورتيفو المنافس في الدرجة الثالثة، ليتأهل إلى دور الستة عشر، الأربعاء.
 
وذهب برشلونة إلى الأندلس بدون العديد من لاعبيه بسبب كوفيد-19 والإصابات، لكن المدرب تشابي هرنانديز قرر كذلك إراحة بعض لاعبيه البارزين في المواجهة التي جمعت الفريقين في دور 32 للبطولة، ليجد الفريق نفسه متأخرا بضربة رأس من هوجو دياز في الدقيقة 19.
 
وبعدها أشرك تشابي اللاعبين فرينكي دي يونج وجيرار بيكي وعثمان ديمبلي في الشوط الثاني، حيث أدرك الجناح الفرنسي التعادل بتسديدة أرضية بعيدة المدى في الدقيقة 63 فشل بريما رزاق حارس أصحاب الأرض في التصدي لها.
 
وبعدها بدقائق قليلة سجل المهاجم الشاب فيران جوتجلا القادم من أكاديمية النادي هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب من داخل منطقة الجزاء إثر هجمة مرتدة.
 
وقال جوتجلا للصحفيين: "سعيد للغاية لمساعدة الفريق على الفوز وتنفيذ ما طلبه المدرب. لقد بدأ المنافس المباراة بشكل قوي للغاية وربما أقوى منا قليلا".
 
وانضم برشلونة إلى إسبانيول وريال سوسيداد وفلنسيا وريال بيتيس ورايو فايكانو ومايوركا وأتلتيكو بلياريس، الذي أقصى سيلتا فيغو بالفوز عليه 2-1، كأول الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر للبطولة.
 
ويلتقي ريال مدريد مع ألكويانو المنافس في الدرجة الثالثة في وقت لاحق اليوم، ويستضيف أتلتيكو مدريد فريق رايو ماخاداوندا الخميس.
 
وقدم برشلونة، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري متأخرا بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، أداء باهتا مرة أخرى.
 
وكان ليناريس الطرف الأفضل حتى بعد إجراء برشلونة للتغييرات في الشوط الثاني وردت العارضة محاولتين لأصحاب الأرض.
 
وكذلك ألغى الحكم هدفا لليناريس بداعي التسلل رغم عدم الاستعانة بحكم الفيديو نظرا لأن استاد ليناريس الصغير لا يدعم الاستعانة بهذه التقنية.
 
وكان أبرز ما في المباراة مشاركة داني ألفيس لأول مرة مع برشلونة عقب عودته للنادي بعد ست سنوات.
 
وأصبح الظهير الأيسر البالغ عمره 38 عاما، الذي بدأ المباراة كجناح، اليوم أكبر لاعب يمثل برشلونة في مبارة رسمية متجاوزا خوسيه مانويل بينتو بفارق 54 يوما.
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