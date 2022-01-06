living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كأس الرابطة الإنجليزية: تشلسي يضع قدمًا في النهائي

6
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خطا تشلسي خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب فوزه على ضيفه توتنهام 2-صفر، في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب  ستامفورد بريدج، الأربعاء.
 
وسجّل هدفي الـ"بلوز" كل من الألماني كاي هافيرتس (5) والويلزي بن ديفيس خطأ في مرماه (34).
 
وألحق تشلسي الخسارة الأولى بجاره اللندني بعد خمس مباريات للأخير بلا خسارة في جميع المسابقات.
 
وتقام مباراة الإياب في 12 الشهر الحالي على ملعب توتنهام.
 
ويواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز الآخر من منازلة أرسنال وليفربول، علمًا أنّ مباراة الذهاب بينهما قد أرجئت من الخميس إلى 13 من الشهر الحالي، وذلك بسبب تفاقم أزمة كوفيد-19 في صفوف الأخير، على أن تقام مباراة الإياب في 20 منه.
 
ولم تكن حال الغيابات أفضل عند تشلسي، الذي خاض اللقاء بمواجهة مدربه السابق الإيطالي أنتونيو كونتي من دون لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، والمدافع البرازيلي تياغو سيلفا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا، حسب ما أكدّ مدرب الفريق الألماني توماس توخل قبل انطلاق المباراة.
 
وحلّ مكانهما في التشكيلة الأساسية الإسباني ساول نيغيس، فيما لعب الفرنسي مالانغ سار إلى جانب الألماني أنتونيو روديغر في خط الدفاع.
 
واستعاد تشلسي، صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، في هذه المباراة خدمات مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، بعدما قَبِل توخل الاعتذار الذي تقدم به الأول عقب تصريحات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا بأنّه "غير سعيد" في النادي اللندني.
 
واستبعد توخل لاعبه الذي عاد إلى النادي اللندني هذا الموسم بأغلى صفقة في تاريخ البلوز بلغت 98 مليون جنيه إسترليني (132 مليون دولار) بعد موسمين ناجحين مع إنتر الايطالي، من التشكيلة التي واجهت ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي (2-2).
 
من ناحيته، أجرى مدرب توتنهام الذي يحتل المركز الخامس في البريميرليغ تبديلين عن المباراة الأخيرة التي فاز بها على واتفورد 1-صفر، فشارك جافيت تانغانغا مكان إريك داير الذي قيل في وسائل إعلام إنه مصاب بكوفيد، فيما شارك الإيرلندي مات دوهيرتي في مركز الظهير الأيسر مكان الإسباني سيرخيو ريغيلون.
 
وتمكن تشلسي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من انتزاع تقدم مبكر عن طريق هافيرتس بعد هفوة في التمرير من مدافع توتنهام جافيت تانغانغا، ليسرق الإسباني ماركوس ألونسو الكرة ويمررها إلى الشاب الألماني فسدّد الأخير نحو المرمى ارتدت من الكولومبي دافينسون سانشيس مباشرة داخل المرمى (5).
 
واستفاد أصحاب الأرض الذين لم يخسروا في آخر ثماني مباريات في جميع المسابقات قبل هذه المواجهة، مرة جديدة من تضعضع دفاع توتنهام لمضاعفة تقدمهم، بعد ركلة ركنية من المغربي حكيم زياش حاول مدافع سبيرز تانغانغا إبعادها لتصطدم بديفيس وتدخل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس الفرنسي هوغو لوريس (34).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout