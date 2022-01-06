بذكريات بوركينا فاسو 98.. كيروش على خطى الجوهري مع مصر

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يستعد المنتخب المصري لخوض كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون المقررة خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، حيث يحل الفراعنة في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وأعلن كارلوس كيروش ضم 25 لاعبا في القائمة النهائية لخوض كأس الأمم، قبل إضافة 3 لاعبين بعدها بأيام وهم مروان حمدي مهاجم سموحة ومحمد حمدي وإبراهيم عادل لاعبي بيراميدز.

قائمة كيروش شهدت استبعاد نجمي الأهلي والزمالك محمد مجدي أفشة وطارق حامد على الترتيب.

وشهدت القائمة تواجد 18 لاعبا من إجمالي 28 لم يشاركوا من قبل في كأس الأمم الإفريقية، وهم: محمد أبو جبل (الزمالك)، ومحمد صبحي (فاركو)، ومحمود جاد (إنبي)، وأكرم توفيق (الأهلي، وعمر كمال (فيوتشر)، وأحمد فتوح (الزمالك)، ومحمد عبد المنعم (فيوتشر)، وعمرو السولية (الأهلي)، وحمدي فتحي (الأهلي)، وإمام عاشور (الزمالك) وأحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، ومهند لاشين (طلائع الجيش)، وعمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، ومحمد شريف (الأهلي)، ومصطفى محمد (غالاتا سراي التركي)، بالإضافة للثلاثي المضاف لاحقا.

فيما شهدت القائمة تواجد 10 لاعبين شاركوا من قبل كأس الأمم الإفريقية، حيث تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمود حسن "تريزيغية" لاعب أستون فيلا وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، في بطولتي كأس الأمم الأفريقية بالغابون 2017 ومصر 2019.

وشارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمود علاء وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، فيما شارك رمضان صبحي جناح بيراميدز في كأس الأمم الإفريقية بالغابون 2017 وغاب عن البطولة في مصر 2019.

وخسر المنتخب المصري نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 أمام الكاميرون بهدفين لهدف، فيما ودع كأس الأمم في مصر مبكرًا من دور الـ16 بهدف أمام جنوب أفريقيا.

الجوهري خدع الجميع

واعتبر طارق مصطفى، نجم المنتخب المصري السابق المتوج بكأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو 1998، وصاحب الهدف الثاني في المباراة النهائية أمام جنوب إفريقيا، أن قرار ضم لاعبين يخوضون كأس الأمم للمرة الأولى قد يكون له تأثير إيجابي على اللاعبين.

وعلل مصطفى ذلك، بأن اللاعبين يرغبون مع المشاركة الأولى في تدشين تاريخ خاص لهم، مدللا على ذلك بكأس الأمم الإفريقية 98 تحت قيادة محمود الجوهري، والتي شهدت تواجد لاعبين للمرة الأولى بقميص الفراعنة.

وأكمل المدرب العام السابق لجهاز المنتخب المصري: "منتخب مصر ليس الأول الذي يضم لاعبين يشاركون في كأس الأمم للمرة الأولى، المنتخب المغربي أيضا يضم لاعبين أساسيين في تشكيلته يشاركون للمرة الأولى".

ورفض طارق مصطفى، المقارنة بين تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي للمنتخب، والراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب، حيث صرح بأن هدفه الأساسي هو التأهل إلى كأس العالم، رافضاً الحديث عن التتويج بأمم إفريقيا.

وكان الجوهري صرح قبل بطولة 98 بأن المنتخب سيتوجه لبوركينا فاسو للحصول على المركز الـ13 بالبطولة وليس التتويج بها.

وأضاف: "الجوهري صرح بذلك في وسائل الإعلام، ولكنه اجتمع معنا في الغرف المغلقة، وأكد لنا أنه سيتوجه لكأس الإمم من أجل التتويج بها، أريد رجال في الملعب يلعبون بقلبهم".

واختتم نجم المنتخب السابق حديثه: "اللاعبون يجب أن يتحملوا المسؤولية، قدرهم أنه يلعبون مع المنتخب المصري الذي يخوض البطولات من أجل تحقيق اللقب وليس المشاركة المشرفة".

ويبدأ المنتخب المصري كأس الأمم بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير، قبل مواجهة غينيا بيساو يوم 15 يناير، ثم ختام دور المجموعات أمام السودان يوم 19 يناير.