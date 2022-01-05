living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا لم تترشح "رائعة صلاح" لجائزة بوشكاش؟

5
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة "بوشكاش" لعام 2021، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف في العالم.
 
الكثير من الجماهير العربية انتظرت مشاهدة اسم محمد صلاح نجم وهداف ليفربول في قائمة المرشحين لتكرار الفوز بالجائزة التي نالها عام 2018، لكنه لم يكن حاضرا في القائمة الجديدة.
 
القائمة التي أعلنها "فيفا" شملت 3 مرشحين فقط، حيث يتنافس الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام بهدفه في أرسنال، مع باتريك شيك لاعب منتخب التشيك بهدفه في منتخب اسكتلندا، والإيراني مهدي طارمي لاعب بورتو بهدفه في تشيلسي.
 
المصري محمد صلاح سجل أكثر من هدف كان من الممكن أن تشمله قائمة "فيفا" لجائزة "الأفضل" في عام 2021، ورغم تسجيله لأهدافه المميزة في العام الماضي، فإنها جاءت خارج الإطار الزمني للجائزة.
 
وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء انتهى بالتعادل (2-2) على ملعب أنفيلد.
 
صلاح راوغ دفاع مانشستر سيتي وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة غير متوقعة بيمناه مرت إلى شباك البرازيلي إيدرسون مورايس، وسط ذهول كل من في ملعب أنفيلد رود.
 
الهدف الآخر الذي سجله صلاح ورشحه البعض لجائزة بوشكاش، جاء في شباك واتفورد في الدوري الإنجليزي أيضا بعد مراوغة الدفاع بطريقة رائعة في صورة مشابهة لما فعله أمام مانشستر سيتي، لكنه اختار إنهاء مختلف بمراوغة بيمناه ثم التسديد بيسراه.
 
نجم ليفربول زار شباك السيتي يوم 3 أكتوبر 2021، وبعدها بـ13 يوما سجل هدفا آخر في شباك واتفورد في مشهد جمالي رائع، لكن لم تكن تلك الأهداف مطابقة لشروط "فيفا" حول جائزة بوشكاش.
 
الاتحاد الدولي لكرة القدم، حدد فترة زمنية ما بين 8 أكتوبر 2020 وحتى 7 أغسطس 2021 للأهداف التي سيتم الاختيار من بينها لجائزة أجمل هدف في العالم، وهو ما يجعل رائعة صلاح أمام السيتي خارج الإطار الزمني للجائزة، وكذلك هدفه في شباك واتفورد.
 
لكن ما زال بإمكان صلاح الصعود على مسرح التتويج في حفل "فيفا" السنوي لاختيار الأفضل، لأن هدفيه في شباك السيتي وواتفورد يمكنهما المنافسة في سباق جائزة أجمل هدف في العالم "بوشكاش" لعام 2022، في حفل يقام مطلع العام القادم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout