جدل يطارد جوكوفيتش في أستراليا.. "مطلوب" كشف الحقيقة

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حثَّ رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب ومدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي، الأربعاء، النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا على الكشف عن سبب "الإعفاء الطبي" الذي سيسمح له بالمشاركة في أول بطولة كبرى هذا العام رغم أنه لم يفصح على الإطلاق ما إذا كان تلقى لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19" من عدمه.

وقال تايلي: "سيكون من المفيد بالتأكيد أن يشرح نوفاك الظروف التي تقدم بموجبها للحصول على إعفاء" للمشاركة في البطولة المقررة من 17 الى 30 يناير الحالي.

وأضاف: "أشجعه على التحدث إلى المجتمع حول هذا الأمر. لقد مررنا بوقت عصيب جدا خلال العامين الماضيين، وسأكون ممتنًا لبعض الإجابات على ذلك".

لكن رئيس الاتحاد الأسترالي قال إن المصنف أول عالميا لم يتلق أي معاملة تفضيلية للحصول على هذا الإعفاء، خلال عملية أشرفت عليها السلطات الأسترالية وسلطات ولاية فيكتوريا.

وقال إن 26 لاعبا أو عضوا في أجهزتهم الفنية والطبية والإدارية من 3 الاف من المتوقع حضورهم في أستراليا، طلبوا إعفاء وقلة منهم فقط حصلوا عليه.

وأصر تايلي على أن "أي شخص يستوفي الظروف الخاصة بالإعفاء يسمح له بالدخول (إلى أستراليا). لم تكن هناك أفضلية خاصة. لم تكن هناك معاملة خاصة لنوفاك".

ويسعى جوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وفضلا عن أن أستراليا المفتوحة هي بطولته المفضلة، فهي الأولى له في ألقابه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى، عندما توج بها عام 2008، كما أنه لم يسبق لأي لاعب أن توج بها تسع مرات.

لكن مشاركة "نولي" في نسخة هذا العام كانت محط شكوك لأشهر كثيرة بسبب إلزام المشاركين والمشاركات بتلقي اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

حصل جوكوفيتش على "إعفاء طبي"، الثلاثاء، ولجأ الاتحاد الأسترالي للعبة إلى السرية الطبية حتى لا يبرر هذا الإعفاء.

وأثار هذا الإعلان على وجه الخصوص ردود فعل سلبية من بعض اللاعبين الذين استنكروا ازدواجية المعايير، أو في بعض عناوين الصحف الأسترالية، في بلد كانت فيه تدابير مكافحة "كوفيد-19" صارمة جدا بشكل خاص.

ولم يتحدث جوكوفيتش أبدًا عن حالة التطعيم الخاصة به وتحدث في أبريل 2020 أنه ضد اللقاح الإجباري الذي كان ضروريا وقتها لاستئناف المنافسات على الرغم من جائحة "كوفيد-19".