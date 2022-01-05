أول تعليق من توخيل على "تجاوزات لوكاكو"

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قال توماس توخيل المدير الفني لتشلسي الإنجليزي، الثلاثاء، إن تعليقات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التي انتقد فيها أساليب لعب المدرب الألماني "لم تكن مقصودة"، مضيفا أن اللاعب اعتذر عنها بالفعل وعاد إلى التدريبات.

واستبعد اللاعب من تشكيلة مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، بعدما أبلغ لوكاكو شبكة "سكاي إيطاليا" بأنه غير سعيد بأسلوب توخيل، مضيفا أنه يود العودة إلى إيطاليا في وقت ما خلال مسيرته.

وقال توخيل للصحفيين قبل مواجهة ضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة، الأربعاء: "منحناه الوقت لمراجعة نفسه. اعتذر (لوكاكو) وعاد إلى التشكيلة خلال التدريبات اليوم".

وأضاف: "كان الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي أن أفهم بوضوح أن تعليقاته لم تكن مقصودة، وأنه لم يفعل ذلك متعمدا لإحداث ضجة قبل مباراة كبيرة".

وانضم لوكاكو إلى تشلسي من إنتر ميلان الإيطالي قبل بداية الموسم، في صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (131.83 مليون دولار).

وأضاف توخيل: "أحدث بعض الضجيج الذي لا تريده، لكن لا توجد شكوك بشأن التزامه تجاه الفريق".

وخوفا من أي ردود فعل غاضبة من الجماهير على تصريحات لوكاكو، قال توخيل إن مسؤولية اللاعب الآن "التخلص من هذه الفوضى"، مضيفا أن النادي سيعتني به.

وتابع: "يدرك تماما ما حدث وما فعله لكن يمكنه التعامل مع الأمر. نحن سعداء باستمراره وسنحميه. إذا كان هناك من يختلف بشدة مع هذا الطرح فإنني أعتقد أننا نضع مصلحة الفريق أولا قبل كل شيء نفعله".