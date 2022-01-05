بوفون في شباك كورونا

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أعلن نادي بارما الإيطالي، الثلاثاء، إصابة حارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان: "أثبتت الاختبارات التي أجراها النادي لجميع أعضاء الفريق قبل تدريبات الثلاثاء، إصابة بوفون بـ(كوفيد 19)".

وأضاف البيان أن الحارس الأسطورة "يخضع للعزل وفقا للإجراءات الصحية والإرشادات المعمول بها في إيطاليا".

وانضم بوفون إلى مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم الذين أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ومحمد صلاح وكيفن دي بروين وغيرهم.

وتوج بوفون بلقب الدوري الإيطالي 10 مرات بقميص يوفنتوس وبقي معه حين هبط إلى الدرجة الثانية موسم 2006-2007 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، ما عزز مكانته لدى مشجعي فريق "السيدة العجوز".

وانضم بوفون إلى بارما، نادي بداياته، صيف 2021 قادما من يوفنتوس، ولعب معه في 18 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات.