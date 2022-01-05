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ليفربول يعاني من تفشي كورونا.. ويرسل "طلبا عاجلا"

5
JANUARY
2022
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طلب ليفربول، الثلاثاء، من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام أرسنال والمقررة، الخميس، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي.
 
وألغى ليفربول تدريبات الفريق الأول الثلاثاء.
 
وقال النادي في بيان: "طلب ليفربول رسميا من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا إعادة ترتيب موعد المباراة بعد الاشتباه في حالات إصابة أخرى بكوفيد-19 بين اللاعبين وأفراد الطاقم. تؤثر هذه الحالات الجديدة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الإصابات والمرض على اختيار التشكيلة.
 
وتابع: "من بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم هذا الطلب اليوم إلى رابطة الدوري منح الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ القرار بتأجيل محتمل للمباراة".
 
وغاب المدرب يورغن كلوب والحارس أليسون بيكر والمهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع جويل ماتيب عن التعادل 2-2 مع تشلسي مطلع الأسبوع بعد إصابتهم بكورونا.
 
كما خضع فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز للعزل الذاتي الشهر الماضي.
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