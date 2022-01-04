المخيم التدريبي للتزلج الآلبي في النمسا

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في إطار البروتوكول الرياضي الموقّع بين الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ونظيره النمساوي والذي يسمح سنوياً قبل بداية السباقات بإرسال فريق من الناشئين لمتابعة دورة تدريبية في التزلج الالبي في الأكاديمية النمساوية "سان كريستوف"، غادرت البعثة اللبنانية "مطار رفيق الحريري الدولي" للمشاركة في معسكر تدريبي في النمسا .

وسيمتد المعسكر لمدة اسبوع. يترأس البعثة إيلي سلامة وتضم اللاعبين واللاعبات ليونا سكر، فالنتينا ماما، لورينا طوق ،كريستا رحمة ،إدمون سلامة، سيلفيو ماما، ميشال سكر، شربل فخري، جاد سلامة، بيتر عقيقي، فاروق كيروز، كارل ضاهر فخري، جايسون خليل و لوكاس طوق.

وسيلتحق بالبعثة امين صندوق الاتحاد ريمون سكر لمواكبة التدريبات عن كثف على ان يلتقي القيّمين على الأكاديمية .

يشرف على التدريبات مدير اكاديمية النمسا هربرت ماندل و يعاونه فريق من المدربين المختصين.