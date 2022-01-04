موراتا وبرشلونة ويوفنتوس.. آخر تطورات "الصفقة المرتقبة"

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قالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية أن ألفارو موراتا على وشك الانتقال من يوفنتوس الإيطالي إلى برشلونة الإسباني، في صفقة مرتقبة ومتوقعة خلال أيام.

وأوضح المصدر أن موراتا صاحب الـ29 عاما "يعيش أيامه القليلة الأخيرة في يوفنتوس"، لكن "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به قبل إتمام الصفقة رسميا".

ويلعب موراتا ليوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأوضحت "ماركا" أن مهاجم منتخب إسبانيا قد يكمل فترة إعارته في "كامب نو"، على أن يتعاقد معه النادي الكتالوني بشكل نهائي.

ومن المرجح أن تكون الصفقة مع أتلتيكو مدريد مقابل مبلغ مخفض، كجزء من رسوم صفقة أنطوان غريزمان من برشلونة إلى فريقه السابق، ما زالت مستحقة للكتالونيين.

وستكون هذه الخطوة، إن تمت، سادس انتقال كبير لموراتا، بعد أن انضم إلى ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس (مرتين)، وأتلتيكو مدريد وتشلسي الإنجليزي.

وتحاول إدارة برشلونة بناء فريق جديد للمدير الفني العائد إلى بيته تشافي هيرنانديز، الذي تحدث عن صعوبة المهمة مع فريقه، لا سيما بعد رحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي الصيف الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ونجح برشلونة مؤخرا في ضم فيران توريس من مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما يرجح أن يستغنى النادي عن المهاجم الهولندي لوك دي يونغ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.