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لوكاكو يعود لتشلسي بعد محادثات مع توخيل

4
JANUARY
2022
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يبدو أن النجم البلجيكي واللاعب في فريق تشلسي الإنجليزي، روميلو لوكاكو، على طريق العودة إلى تشكيلة الفريق اللندني بعد إجراء محادثات مثمرة مع المدرب الألماني للفريق توماس توخيل بشأن مقابلة المهاجم المثيرة للجدل.
  
من المتوقع أن يعيد توخيل لوكاكو إلى فريقه عندما يستضيف تشلسي توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس "كاراباو"، يوم الأربعاء، بعد أن أعرب المهاجم، الذي انتقل لتشلسي مقابل حوالي 100 مليون دولار عن أسفه للإعلان عن عدم رضاه عن الحياة في ستامفورد بريدج.
 
واستبعد البلجيكي بالكامل من مواجهة ليفربول يوم الأحد، لكنه تدرب مع الفريق الأول قبل إجراء محادثات مع مدير أعماله يوم الاثنين وهناك رغبة من جميع الأطراف لتجاوز الأزمة التي خلفتها تصريحاتها المثيرة للجدل.
 
من الواضح أن مارينا غرانوفسكايا، مديرة تشلسي القوية، شاركت في مساعدة لوكاكو وتوخيل في تنقية الأجواء، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.
 
وكان توخيل حصل على دعم التسلسل الهرمي للنادي وفريقه عندما قرر التخلي عن لوكاكو في المباراة ضد ليفربول.
 
وتتوقع مصادر مقربة من لوكاكو، البالغ من العمر 28 عامًا، أن يقدم اعتذارا علنيا عن تعليقاته التي تسببت باستبعاده من المباراة ضد الريدز.
 
شعر مشجعو تشلسي بالغضب بعد أن شكك لوكاكو في طريقة عمل توخيل وقال إنه يأمل في العودة إلى إنترناسيونالي يوما ما في مقابلة غير مصرح بها مع سكاي إيطاليا الأسبوع الماضي.
 
في الأثناء، قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، إنه يأمل أن يشارك لوكاكو، الذي فاز معه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، في المباراة المقبلة.
 
وقال: "أعتقد أنه من الجيد دائمًا اللعب ضد فريق لديه كل اللاعبين المتاحين.. بالنسبة للأشخاص الذين يشاهدون المباراة، أعتقد أنه من الجيد رؤية أفضل اللاعبين على أرض الملعب".
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