كأس فرنسا: هاتريك مبابي يقود باريس سان جيرمان الى الدور المقبل

A + A -

ضمن فعاليات الدور 32 من كأس فرنسا لكرة القدم قاد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على منافسه نادي فان وبنتيجة 4 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما.

وسجل هداف الفريق الباريسي هاتريك 3 اهداف كاملة اتت كلها في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

فبعد ان انتهى الشوط الاول بتقدم باريس سان جيرمان 1 - 0 بهدف الدولي الفرنسي بريسنل كيمبيمبي من راسية دخل مبابي الشوط الثاني وزينه بثلاثة اهداف متتالية الاول من انفرادية والثاني من تسديدة رائعة بعد تمريرة مميزة من سيمونز والثالث من متابعة لكرة عرضية سهلة داخل الشباك لينتهي اللقاء بفوز البي اس جي بنتيجة 4 - 0.