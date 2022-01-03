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تشلسي وليفربول يعطلان مسيرة بعضهما.. وسيتي يبتسم من بعيد

3
JANUARY
2022
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قدم تشلسي وليفربول خدمة جليلة لمانشستر سيتي، بتعادلهما 2-2 في مباراة مثيرة بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.
 
وعوض تشلسي تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه ليفربول، ويعطل كل منهما مسيرة الآخر لمصلحة مانشستر سيتي الذي ابتعد بالصدارة بفارق 10 نقاط.
 
وغاب عن الفريقين العديد من اللاعبين الأساسيين، واستبعد تشلسي المهاجم روميلو لوكاكو بعد انتقاده أسلوب لعب المدرب توماس توخيل.
 
وبدا أن ليفربول أحكم قبضته مبكرا على المباراة، عندما هز الشباك عبر ساديو ماني ومحمد صلاح قبل سفرهما إلى الكاميرون للمشاركة مع السنغال ومصر في كأس أمم إفريقيا.
 
واستغل ماني خطأ من تريفوه تشالوبا، ليمنح ليفربول التقدم في الدقيقة التاسعة، وبعد ذلك بـ8 دقائق عزز صلاح من تقدم الفريق الضيف بعدما راوغ ماركوس ألونسو وسدد الكرة في الزاوية الضيقة لمرمى إدوار مندي.
 
لكن تشلسي انتفض وقلص الفارق بتسديدة مباشرة مذهلة من ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 42، بعدما أبعد كويفين كيليهر حارس ليفربول الكرة في طريقه.
 
وبعد 4 دقائق، أدرك تشلسي التعادل عندما استلم كريستيان بوليسيتش تمريرة نغولو كانتي من فوق دفاع ليفربول، وسددها اللاعب الأميركي بهدوء في شباك كيليهر.
 
وأنقذ الحارسان مندي وكيليهر العديد من الفرص في الشوط الثاني، الذي عمر بكل شيء إلا الأهداف.
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