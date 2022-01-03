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مساعد مدرب ليفربول: هذا ما سيخسره الريدز مع غياب صلاح وماني

3
JANUARY
2022
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أثنى بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول على أداء محمد صلاح وساديو ماني، في مباراة ليفربول وتشلسي، يوم الأحد، كاشفا عن توقعاته لـ"الريدز" في المباريات القادمة التي سيغيب عنها النجمان المصري والسنغالي لمشاركتهما في كأس أمم إفريقيا.
 
وعوّض تشيلسي تأخره بهدفين، ليتعادل بنتيجة 2-2 مع ليفربول في مباراة الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
وجاءت كل الأهداف في الشوط الأول حيث عادل ماتيو كوفاتشيتش وكريستيان بوليسيك النتيجة لصالح تشيلسي قبل الاستراحة مباشرة بعدما وضع ساديو ماني ومحمد صلاح ليفربول في المقدمة.
 
وبهذه النتيجة بقي تشيلسي في المركز الثاني برصيد 43 نقطة من21 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية، في حين يملك مانشستر سيتي المتصدر 53 نقطة من 21 مباراة.
 
وأشاد ليندرز بجهود فريقه بعد المباراة، مادحا بشكل خاص صلاح وماني، وتمنى التوفيق للاعبين بمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الأسبوع القادم في الكاميرون.
 
وقال ليندرز في حديث لشبكة "سكاي سبورتس": "صلاح وماني مهمان للغاية لأنهما يمنحانا الجودة، ويعطيان الفريق التوجيه في المباراة، والرغبة كذلك".
 
وحول غياب صلاح وماني في المباريات القادمة أوضح ليندرز: "نريد أن نتعامل مع كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية بغض النظر عن اللاعبين المشاركين. ليفربول سيسعى لتقديم أداء ممتع يركز على الفوز مهما كانت الظروف".
 
وأضاف: "لدينا العديد من الأسلحة المختلفة. صلاح وماني مهمان للغاية لأنهما يعطيان ليفربول نكهته المميزة، ويوجهان الفريق في المباريات، ويشعلان الأجواء".
 
واختتم ليندرز حديثه قائلا: "أتمنى لصلاح وماني كل التوفيق في كأس الأمم الإفريقية. الجميع يعرف شعور اللعب بالقميص الوطني للبلد. لديهم الحق في القتال من أجل حصد الجوائز".
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