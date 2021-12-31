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بعد "جواز السفر".. الزلزولي يخذل المغاربة في وقت حساس

31
DECEMBER
2021
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رفض مهاجم برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي، تلبية دعوة منتخب المغرب للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المرتقبة في الكاميرون مطلع العام المقبل، وفقما أفادت وسائل إعلام مغربية، الخميس.
 
وقالت صحيفة "لو360" الإلكترونية، إن الجناح الشاب "يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الإسباني بعد حصوله على الجنسية الإسبانية، الأربعاء".
 
كما أفادت صحيفة "المنتخب" الإلكترونية أن إدارة الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقت رسالة من الزلزولي (20 عاما)، يعلن فيها "عدم انضمامه لمعسكر الفريق الوطني للمشاركة في كأس أمم إفريقيا"، حيث "قرر اللعب من الآن فصاعدا للمنتخب الإسباني بعد أن حصل مؤخرا على جواز سفر إسباني".
 
وقال مصدر من الاتحاد المغربي لوكالة "فرانس برس"، إن "الرؤية ما تزال غير واضحة تماما"، من دون أن يصدر الاتحاد بعد أي بيان رسمي بهذا الخصوص.
 
وكان المدرب البوسني الفرنسي لـ"أسود الأطلس" وحيد خليلوزيتش وجه الدعوة لأول مرة للزلزولي، ضمن لائحة من 28 لاعبا، للمشاركة في البطولة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين، علما أن اللاعب سبق له حمل قميص منتخب المغرب لأقل من 20 عاما.
 
وتألق الزلزولي في الفترة الأخيرة مع برشلونة، وحظي بثقة مدربه الجديد تشافي هرنانديز.
 
وفي المقابل يعول المنتخب المغربي على خدمات مهاجم إشبيلية الإسباني منير الحدادي، الذي فضل هو الآخر منتخب إسبانيا في وقت سابق ولعب له مباراة واحدة، قبل أن يدافع عن قميص "أسود الأطلس" هذا العام مستفيدا من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حول قانون تغيير جنسية اللاعب.
 
ويخوض المنتخب المغربي منذ الاثنين معسكرا إعداديا مغلقا استعدادا للنهائيات.
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