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مانشستر يونايتد يتقدم للمركز السادس بالفوز 3-1 على بيرنلي

31
DECEMBER
2021
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مانشستر يونايتد إلى المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز 3-1 على بيرنلي المتعثر باستاد أولد ترافورد، الخميس، ليحافظ على سجله الخالي من الهزيمة مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك.
 
وتقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 31 نقطة متساويا مع وستهام يونايتد خامس الترتيب. وبقي بيرنلي في المركز 18 وله 11 نقطة.
 
وبعد أداء متواضع في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين، أدخل المدرب الألماني ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية ووضع إدينسون كافاني بجوار كريستيانو رونالدو.
 
وتلقى بيرنلي، الذي تأجلت آخر ثلاث مباريات له بسبب كوفيد-19، ضربة قوية قبل المباراة بابتعاد أربعة لاعبين من بينهم الحارس نيكبوب بسبب فيروس كورونا، فيما أصيب المهاجم ماكسويل كورنيه.
 
وكانت الطبيعة الهجومية للمباراة واضحة منذ البداية وأهدر كريس وود فرصة مبكرة للفريق الضيف، كما أطاح رونالدو بتسديدة فوق العارضة وهو أمام المرمى.
 
وبعد وقت قليل افتتح يونايتد التسجيل عندما مرر ميسون جرينوود كرة إلى رونالدو الذي لم يستلمها بشكل جيد لتصل إلى سكوت مكتوميناي الذي سددها منخفضة في الشباك.
 
وانطلق لوك شو إلى منتصف الملعب وسدد كرة مرت بجوار القائم بقليل مع زيادة ثقة يونايتد.
 
وبعد سوء تفاهم في دفاع بيرنلي انطلق جيدون سانشو إلى داخل الملعب وسدد كرة منخفضة اصطدمت بقدم بن مي إلى داخل مرمى وين هينسي.
 
واعتمد يونايتد على خطة 4-4-2 لكنه ترك مساحات كبيرة في الدفاع أمام بيرنلي غير أن النهج الإيجابي أتى ثماره بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 35.
 
وأبعد هينسي تسديدة مكتوميناي القوية لتصطدم بالقائم وتتهيأ أمام رونالدو الذي وضع الكرة في الشباك بسهولة.
 
وبعد ثلاث دقائق قلص بيرنلي الفارق عبر آرون لينون لاعب توتنهام وإنجلترا السابق.
 
وأبعد هينسي محاولتين من جرينوود وكافاني بعد الاستراحة بينما اكتفى بيرنلي بالاعتماد على ضربات الرأس من الركلات الثابتة.
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