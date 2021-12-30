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أفاد الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة ان بعثة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال لن تشارك في بطولة غرب آسيا المؤهلة للبطولة الدولية " KING OF THE COURT " والتي تقام في الدوحة ( قطر) بين 1 و 3 كانون الثاني 2022 بسبب ثبوت اصابة اللاعبين شفيق صليبا وعمر ابي كرم بفيروس "كورونا" الخميس .وبذلك، سيغيب لبنان عن الاستحقاق الاقليمي لدواعي صحية.

وكانت البعثة اللبنانية التي كانت ستشارك في البطولة مؤلفة من مارك ابي كرم (إدارياً)،ايلي النار (مدرباً وطنياً)،شفيق صليبا و عمر ابي كرم(لاعبين) وبرعاية من Qmedic.