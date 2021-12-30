الكرة الطائرة الشاطئية اللبنانية ببطولة غرب آسيا في الدوحة

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غادرت بعثة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للرجال للمشاركة في بطولة غرب آسيا المؤهلة للبطولة الدولية " KING OF THE COURT " والتي تقام في الدوحة ( قطر) بين 1 و 3 كانون الثاني 2022 بمشاركة عشرة فرق من دول المنطقة بمعدل فريق واحد لكل دولة. وتتأهل للبطولة الدولية الفرق الأربعة الأوائل في البطولة الاقليمية . تتألف البعثة اللبنانية من: مارك ابي كرم (إدارياً)،ايلي النار (مدرباً وطنياً)،شفيق صليبا و عمر ابي كرم(لاعبين) .

وفي هذا الاطار، تمنى رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف ،باسم اللجنة الادارية للاتحاد ، للبعثة التوفيق في الاستحقاق الاقليمي الهام.

يشار الى ان اللاعبين صليبا وابي كرم خضعا الى تدريبات مكثفة تحت اشراف المدرب النار استعداداً لبطولة غرب آسيا مع الاشارة الى ان لعبة الكرة الطائرة الشاطئية اللبنانية تحقق نتائج ممتازة في المحافل الخارجية لفئات الرجال والسيدات والناشئين.