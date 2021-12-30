living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعية عمومية لاتحاد العاب القوى السبت 22 كانون الثاني المقبل

30
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا  الإتحاد اللبناني لألعاب القوى الأندية المنضمّة الى عائلته الى  حضور الجمعيّة العموميّة السنوية العاديّة  وذلك عند الساعة  الرابعة من بعد ظهر السبت الواقع فيه 22 كانون الثاني المقبل في فندق "لو رويال" - ضبية، لمناقشة وإقرار البيانين الإداري والمالي وقطع الحساب وروزنامة الاتحاد للعام 2022. 
 
يشترط في مندوب الجمعيّة للجلسة ما يلي:
- أن يكون عضواً في الهيئة الإدارية ومزوّداً بتفويض رسمي منها على أن يكون هذا التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من رئيسها وأمين سرّها ومرفقاً بعبارة تحدّد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي إتخذّت فيها الجمعية قرار التفويض. 
- أن يكون مزوّداً بنسخة صالحة عن الإفادة الإداريّة مصدّقة من وزارة الشباب والرياضة. 
ويتضمّن جلسة الجمعية العمومية:
1. التثبتّ من قانونية الأعضاء مندوبيّ الأندية تلاوة  جدول الأعمال.
2. تلاوة محضر جلسة الهيئة العامة السابقة وتصديقه.
3. تلاوة  التقرير الإداري السنوي ومناقشته وتصديقه والمتضمن تقرير عن نشاطات الإتحاد لموسم  2021 وبرنامج نشاطات موسم  2022 المنوي تنفيذها (الروزنامة السنوية لموسم  2022).
4. قراءة ومناقشة التقرير المالي السنوي ومشروع قطع الحساب عن السنة المنصرمة ومشروع الموازنة للسنة المقبلة والمصادقة عليها.
 
- تُعتبر جلسة الجمعية العموميّة قانونيّة إذا حضرها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت في الجلسة الأولى وإلا فيُرجأ الإجتماع إلى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان عينه من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب مكتملاً بمن حضر.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout