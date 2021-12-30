كورونا يضرب برشلونة.. 3 إصابات جديدة قبل لقاء مايوركا

A + A -

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، إصابة الثلاثي عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وجافي بفيروس كوفيد-19 وغيابهم عن مواجهة ريال مايوركا يوم الأحد.

وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني حيث أصيب كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع.

وأضاف برشلونة في بيان "أصيب ديمبلي وأومتيتي وجافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة. اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي حاليا. أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات"، وفق ما نقلت "رويترز".

ويحتل برشلونة، الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام إشبيلية في 21 ديسمبر، المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.