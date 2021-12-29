living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأهلي المصري يعلق على قرعة "أبطال إفريقيا" النارية

29
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات نارية للنادي الأهلي خلال مرحلة المجموعات، إذ يتواجد النادي الأحمر رفقة فرق صن داونز الجنوب الإفريقي، والكبيرين السودانيين المريخ والهلال، فما تعليق نادي القرن الإفريقي على نتائج هذه القرعة؟
 
يقول المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، جمال جبر، إن الفريق القاهري عينه على اللقب؛ لذا لا يخشى مواجهة أي فريق آخر، "كل مباراة لها ظروف خاصة، وتحتاج إلى استعداد خاص من أجل تحقيق الفوز".
 
ويضيف جبر لموقع "سكاي نيوز عربية": "بالطبع لن يكون التأهل للأدوار المقبلة سهلًا، لكن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب، ونثق تمامًا في قدراتهم على حصد (أبطال إفريقيا) للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق".
 
مواجهة صن داونز
 
مع الإعلان عن القرعة، أصبحت مواجهة الأهلي وصن داونز "ترند" على منصات التواصل الاجتماعي، بحكم تكرارها خلال آخر ثلاث نسخ من البطولة الإفريقية،
 
وتمكن المارد الأحمر من الإطاحة بالفريق الجنوب إفريقي من البطولة مرتين، بينما أطاح صن داونز الفريق الأحمر من "أبطال إفريقيا" مرة وحيدة، تعرض خلالها الأهلي لأكبر هزيمة في تاريخه الإفريقي بخماسية نظيفة.
 
وتعليقًا على هذه المواجهة المرتقبة، يقول جمال جبر إن صن داونز فريق كبير، وأن الأهلي كان يتوقع مقابلته خلال دور المجموعات أو الأدوار المقبلة من البطولة.
 
ويتابع: "مع التقدم في البطولة يجب أن تتوقع مقابلة كبار القارة، ومن بينهم صن داونز، وتاريخ مواجهات الفريقين سيجعل مواجهتا دور المجموعات لهما طابع خاص، لكن أكرر أن الأهلي مستعد لمواجهة أي فريق، ونثق في قدرات لاعبينا على تحقيق الانتصار أمام أي منافس".
 
الهلال والمريخ
 
خلال الساعات الأخيرة، أشارت عدد من التقارير الإعلامية إلى أن الهلال والمريخ قد يمنعا من اللعب على ملعبيهما في الخرطوم لعدم استيفاء المعايير التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكل أندية دوري الأبطال، على أن يحسم "الكاف" هذا الأمر، في العاشر من يناير المقبل.
 
في هذا الصدد، أشار عدد من النقاد الرياضيين إلى أن خوض الهلال والمريخ لمبارياتهما خارج أرضهم يصب في مصلحة الأهلي ويزيد من حظوظه في التأهل.
ويوضح المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي، جمال جبر أن النادي القاهري لم يصله أي بيان رسمي حول ملاعب مباريات الأهلي وكبيري السودان، مشيرًا إلى أن الأهلي يلتزم بقرارات "الكاف"، سواء باللعب في السودان أو بلد آخر.
 
جدل موسيماني
 
عقب القرعة، وُجهت كثير من الانتقادات إلى "الكاف"، بسبب اختيار مدرب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني؛ لسحب القرعة.
 
وغرد الإعلامي واللاعب الدولي السابق، أحمد حسام "ميدو"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "سقطة جديدة للاتحاد الإفريقي بالسماح لمدرب مشارك في البطولة بسحب القرعة…أول مرة تحدث في التاريخ".
 
كما اعترض علي أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ السوداني عن سحب موسيماني لقرعة دوري أبطال إفريقيا، حيث قال في تصريحات صحفية:" لا يمكن أن يكون ممثلًا لفريق مشارك بالبطولة هو من يسحب قرعة دوري الأبطال".
 
وفي هذا الصدد، يقول جمال جبر إن النادي الأهلي لا يُسأل في هذا الأمر ولكن الاتحاد الإفريقي للعبة، "تلقى موسيماني دعوة من (الكاف)، بصفته أحد أفضل مدربي القارة، قبل أن يكون مديرًا فنيًا للنادي القاهري؛ لذا النادي الأهلي ليس طرفًا في هذه الأزمة من الأساس، (الكاف) هو من يمكنه الرد على هذه الانتقادات".
 
جدير بالذكر، أن المجموعات الثلاثة الأخرى بهذا الدور، جاءت كالتالي:
 
المجموعة الثانية: الرجاء المغربي، وحوريا كوناكري الغيني، ووفاق سطيف الجزائري، وأمازلو الجنوب إفريقي.
 
المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، والنجم الساحلي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، وجوانينج غالاكسي البوتسواني.
 
المجموعة الرابعة : الوداد المغربي، والزمالك المصري ، وبترو أتلتيكو الأنغولي، وساغرادا الأنغولي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout