رونالدو عن جائزة أفضل هداف فى تاريخ كرة القدم: حلم آخر تحقق وشكرا دبي

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عبر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عن فخره واعتزازه بعد تتوجه بجائزة أفضل هداف فى تاريخ كرة القدم، على هامش حفل جلوب سوكر، مساء الاثنين الماضى، والتى تقام سنويا فى مدينة دبي.

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هداف فى تاريخ كرة القدم والمقدمة من "جلوب سوكر"، ولم يشارك رونالدو فى الحفل لكنه ظهر فى فيديو قائلا "سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظ موفق".

وقال رونالدو اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"،:"دائمًا ما تكون دبي جميلة ورائعة، بهندستها المعمارية الرائعة وشعبها اللطيف. أنا فخور بالاعتراف ، عامًا بعد عام ، في مثل هذا الحدث الأنيق والمرموق مع مثل هذا التأثير العالمي. يعد حفل جلوب سور، بالفعل أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم ، والحصول على مثل هذه الجائزة القيمة ، لأفضل هداف في تاريخ كرة القدم ، هو حقًا حلم آخر تحقق. شكرا لك دبي! امل أن أراك قريبا".

وكان خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالى قد تسلم الجائزة بالنيابة عنه، نظرا لانشغاله بمواجهة فريق نيوكاسل يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

وفى سياق أخر، اتهمت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بعدم احترام جماهير مانشستر يونايتد، عقب التعادل مع مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 1، في اللقاء الذى جمعهما مساء الاثنين على ملعب "سانت جيمس بارك"، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إن رونالدو لم يحترم جماهير مانشستر يونايتد عقب نهاية اللقاء، حيث لم يتوجه لتحية الجماهير بعد المباراة وهذه لم تكن المرة الأولى.