محمد صلاح يشارك فى سقوط ليفربول ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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سقط فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أمام نظيره ليستر سيتى، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أديمولا لوكمان الذى شارك في اللقاء كبديل هدف الفوز لصالح ليستر سيتى في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء بالدقيقة 16 من زمن المباراة، حيث سدد ضربة الجزاء لكن تصدى لها الحارس كاسبر شمايكل قبل أن ترتد للنجم المصرى من جديد ليسددها رأسية لكنها تصطدم بالعارضة. وتوقفت سلسلة تهديف محمد صلاح من ركلات الجزاء، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى الإحصائيات، أن النجم المصرى أهدر ثاني ركلة جزاء له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، والأولى منذ أكتوبر 2017 ضد هدرسفيلد، حيث سجل كل من محاولاته الـ15 السابقة من ركلة جزاء قبل الليلة. كما أضاع محمد صلاح ثالث ضربة جزاء في مشواره مع ليفربول الأولى ضد هدرسفيلد عام 2017، ثم ميلان فى دوري أبطال أوروبا عام 2021، وأمام ليستر سيتي في البريميرليج الليلة.



