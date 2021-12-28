وفاة شقيق مارادونا الأصغر بذات الطريقة!

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أمس الاثنين أن هوغو الشقيق الأصغر للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا فارق الحياة في منزله في مدينة نابولي الإيطالية عقب إصابته بأزمة قلبية.



وتأتي وفاة هوغو (52 عاما) بعد حوالي 13 شهرا من وفاة شقيقه دييغو مارادونا الذي توفي في الـ25 من تشرين الثاني عام 2020 في منزله بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن هوغو بدأ ممارسة كرة القدم في سن مبكرة جدا، ووقع لنابولي في سن الـ18 عاما، في فترة التألق الأسطوري لدييغو مع نادي الجنوب الإيطالي، قبل أن تتم سريعا إعارته إلى فريق أسكولي الأقل قوة.

وعجز هوغو في الاستمرار بين أندية النخبة في عالم كرة القدم، ليختار بدلا من ذلك التركيز على مشروعات تخص كرة القدم للشباب.