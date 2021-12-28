living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فضيحة "للأسطورة" إيتو تهز كأس أمم إفريقيا قبل انطلاقها

28
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلقى رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد، والرجل الأول لبطولة أمم إفريقيا، صامويل إيتو، ضربة قوية قبل أسابيع من انطلاق البطولة، تمثلت بفضيحة مالية.
 
وكشفت قائمة "المدينين" التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا، الاثنين، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن النجم الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو، المنتخب مؤخرا رئيسا لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدينٌ لها بقرابة مليون يورو.
 
وبحسب هذه القائمة، فإن إيتو مدينٌ بقرابة مليون يورو للخزانة الإسبانية، عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.
 
وفي نوفمبر، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهما الهداف السابق الذي انتخب رئيسا لاتحاد بلاده للعبة في 11 ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.
 
الفساد الكروي.. الوجه القبيح للعبة الجميلة
 
 
واللائحة التي تحمل عنوان "قائمة المدينين"، تجمع بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ"أكثر من 600 ألف يورو".
 
وتأتي الأنباء التي تدين إيتو في توقيت سيء جدا، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في بلاده الكاميرون، وهو الرئيس الجديد للاتحاد الكاميروني، والمتحدث الأول باسم البطولة.
 
وتأتي الفضيحة الجديدة لتضاف إلى سلسلة المشاكل التي تعاني منها البطولة قبل انطلاقها، مثل الحرب الأهلية ومشاكل متحور أوميكرون في أفريقيا وموعدها الذي يأتي وسط الموسم الكروي الأوروبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout