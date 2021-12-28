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الجمعية العمومية السنوية لاتحاد الترياتلون اقرار البيانين الاداري والمالي وروزنامة النشاطات بالاجماع

28
DECEMBER
2021
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اسماعيل:جهد مشترك من الاتحاد والاندية واللاعبين والأهالي والاعلام
 
 
 صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للترياتلون على البيانين الاداري والمالي لعام 2021 بالاجماع خلال اجتماعها السنوي العادي الذي  عقد في فندق "غولدن توليب"(الحمرا).وحضر رئيس الاتحاد المهندس وسيم اسماعيل واعضاء اللجنة الادارية ومندوبو ستة اندية من اصل سبعة يشكلّون الجمعية العمومية للاتحاد.
 
المهندس اسماعيل
 
النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة المهندس اسماعيل الذي رحّب بالحاضرين واعلن عن تأمّن النصاب القانوني للجلسة وقال"لقد كانت السنة الأولى من ولايتنا حافلة بالنشاطات .ومنذ انتخابنا في خريف العام 2020، عملنا على تطوير  الترياتلون وانجزنا الروزنامة السنوية بكاملها على الرغم من الاوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان .وتنفيذ نشاطاتنا ونجاحها لا يتم الا بجهود مشتركة من اللجنة الادارية والأندية واللاعبين وذويهم ورجال الصحافة والاعلام .ولقد نظّمنا دورات تدريبية وآخرها مشاركتنا في دورة للناشئين بالبحرين .وأولينا الجيل الناشئ أهمية كبيرة بحيث برزت خامات كبيرة لدى الذكور والاناث على السواء على غرار اللاعبة الواعدة ميا صهيون الذي احتلت المركز الأول في فئتها العمرية(10-11 سنة) خلال احدى مراحل بطولة العالم التي جرت في ابو ظبي(الامارات العربية المتحدة) منذ فترة.كما نجح البطل علي الزعبي والبطلة ليندزي ناضر في التأهل الى بطولة العالم التي ستجري في الولايات المتحدة العام المقبل بعد  تحقيقهما نتائج ممتازة في  مسابقة "الرجل الفولاذي" في انطاليا(تركيا).روزنامتنا ستكون حافلة لعام 2022  .وفي النهاية لا بد لي من شكر رجال الصحافة والاعلام على تغطيتهم لأخبار اتحاد الترياتلون وأهنئ الجميع بالأعياد المجيدة متمنياً عام 2022 سعيد على العائلة الرياضية عامة وعائلة الترياتلون خاصة".
 
الدكتور خليفة
 
ثم تلا امين عام الاتحاد الدكتور أحمد خليفة التقرير الاداري المفصّل متحدثاً عن نشاطات الاتحاد خلال عام بدءاً من اجتماعات دورية للجنة الادارية ومشاركة الاتحاد في ابرز الاستحقاقات وتنفيذ الروزنامة بكاملها والمشاركات الخارجية ودورات المدربين وانخراط ثلاثة لاعبين واعدين مع مدربتهم البطلة ليندزي ناضر(تملك شهادة مستوى ثاني) في دورة تدريبية في البحرين لنحو اسبوع الشهر الجاري.كما كانت مشاركة ماري قليعاني في دورة مدربي لل"بارا ترياتلون"  ونالت شهادة بالتفوّق وسننظم مسابقة باراترياتلون في المستقبل  .واضاف ان الاتحاد سينظم "الترياتلون الشتوي على الثلج"(ركض  على الثلج ودراجات هوائية على الثلج وتزلج عمق) في شباط المقبل .كما تحدث عن النتائج المميّزة لأبناء وطن الأرز في المشاركات الخارجية .و تطرّق خليفة الى  العمل الدؤوب للجنة التطوير في اتحاد غرب آسيا الذي يرئسها لتطوير الترياتلون في الدول المنضمة الى الاتحاد الاقليمي".
 
ثم صادقت الجمعية العمومية على التقرير الاداري بالاجماع.
 
بدوره تلا امين الصندوق غارين ارابكيرليان البيان المالي المفنّد بالارقام بصورة واضحة متحدثاً باسهاب عن ارقام المداخيل والمصاريف وتم التصديق عليه بالاجماع ايضاً.
 
كما تم التصديق على الموازنة المرتقبة للعام المقبل وعلى روزنامة نشاطات  عام 2022 الحافلة. 
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