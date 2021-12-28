اتحاد التايكواندو يكرّم ابطاله وبطلاته الأربعاء في مجمّع نهاد نوفل

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يوزّع الاتحاد اللبناني للتايكواندو جوائزه على ابطال وبطلات اللعبة لجميع الفئات العمرية ويكرّم المنتخب اللبناني الذي شارك ببطولة آسيا في حزيران الفائت خلال الحفل السنوي التقليدي الذي سيقيمه الأربعاء الواقع فيه 29 كانون الأول الجاري في مجمّع نهاد نوفل(ذوق مكايل) بحضور فاعليات رسمية وعسكرية وديبلوماسية ورياضية وبلدية واهالي اللاعبين واللاعبات ورجال الصحافة والاعلام.

وفي ما يلي برنامج الحفل :

*القسم الأول:

-بين الساعة الواحدة ظهراً والثانية والنصف بعد الظهر:تتويج ابطال وبطلات فئات "البومسي".

*القسم الثاني:

-يبدأ حفل الافتتاح الرسمي الساعة 15.00 بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة تليها عروض ثم يجري تتويج ابطال وبطلات فئات القتال (كيوروغي) وتكريم ابطال وبطلات لبنان في بطولة آسيا التي استضافها الاتحاد اللبناني العام الجاري .وتستمر عملية التتويج حتى الساعة السادسة مساء.

وسيتخّذ اتحاد التايكواندو كافة الاجراءات للوقاية من وباء "كورونا" وفق الارشادات الرسمية.

لأي معلومات اعلامية الرجاء الاتصال على الرقم:

03-728333