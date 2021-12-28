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جوائز "غلوب سوكر".. مبابي أفضل لاعب لعام 2021

28
DECEMBER
2021
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حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي جائزة "غلوب سوكر" العالمية، التي يمنحها مجلس دبي الرياضي، في حفل كبير مساء الاثنين.
وكرّم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في النسخة الـ12 من جائزة "دبي غلوب سوكر 2021" التي أقيمت، ضمن فعاليات الدورة الـ16 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي".
 
وخلال المؤتمر، بدأت الأمسية الكروية العالمية بجلسة النجوم التي جمعت اثنين من أهم نجوم كرة القدم العالمية وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان.
 
واستعرض النجمان آراءهما في مختلف القضايا الكروية ومراحل تكوين اللاعب البطل وبناء الشخصية الناجحة، والقدرة على تحقيق الإنجازات للأندية والمنتخبات بداية من المراحل الأولى للعب وصولًا إلى التتويج بأهم وأكبر البطولات.
 
ميسي والكرة الذهبية.. من استحق الآخر؟
 
وضمن جوائز "دبي جلوب سوكر 2021" فاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة "أفضل لاعب في العالم" حسب تصويت الجمهور الذي شارك في اختيار الفائزين، ومن خلال أكثر من 5 ملايين مشجع من مختلف دول العالم.
 
فيما فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزتين عكستا جماهيريته الواسعة ومهاراته الكبيرة حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم وفقا لاختيار مشجعي منصة "تيك توك" حول العالم، كما فاز بجائزة "أحسن هداف" لعام 2021 وهي الجائزة الخاصة التي حملت اسم أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا، السفير الشرفي السابق للرياضة في مجلس دبي الرياضي.
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