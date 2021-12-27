غوارديولا يعترف: لا نستطيع مجاراة ليفربول بهذه "الخاصية"

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كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي "لا يضاهي" ليفربول في نقطة معينة بطريقة اللعب، معترفا بأنهم "الأساتذة".

وينافس مانشستر سيتي خصمه ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، في صراع محتدم يتكرر من جديد هذا الموسم.

وفي تصريحات جديدة، أكد غوارديولا أن فريقه لا يضاهي ليفربول في "سرعة الهجوم"، مشيرا إلى أنهم "الأساتذة" في هذا الموضوع، وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وقال غوارديولا: "لا نستطيع الهجوم بشكل أسرع خلال المباريات. نحن لسنا ليفربول. هم الأساتذة في هذا الأمر ونحن لسنا كذلك".

وأضاف: "لا أعرف ما يسعنا فعله بشأن هذا الموضوع (الهجوم بسرعة أكبر)، أعلم فقط أن علينا الهجوم والضغط باستمرار واللعب وبحوزتنا الكرة".

ويتميز ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، بالقدرة على تنفيذ "الهجوم السريع"، عن الاستحواذ على الكرة من الخصم، بفضل سرعة مهاجميه محمد صلاح وساديو ماني.