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تقلبات مثيرة.. ما قصة مباراة مانشستر سيتي "المجنونة"؟

27
DECEMBER
2021
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شهد ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، مباراة مثيرة جدا، اعتبرها البعض الأكثر تشويقا هذا الموسم، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وشهدت المباراة تقلبات "غريبة" خلال مجرياتها، مما دفع مدرب مانشستر سيتي لوصفها "باللعبة الأفعوانية الدوارة".
 
وبدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل مذهل، وسجل 4 أهداف في 25 دقيقة فقط، مما دفع الجماهير لتوقع نتيجة عريضة أمام ليستر سيتي الذي بدا مستسلما لمصيره.
 
ولكن "الثعالب" عادوا بقوة في الشوط الثاني، وسجلوا 3 أهداف خاطفة، خلال عشر دقائق، بين الدقيقتين 55 و65.
 
فجأة وجد مانشستر سيتي نفسه أمام مواجهة معقدة، عاد فيها الخصم إلى فارق الهدف الواحد.
 
ولكن رجال غوارديولا انتفضوا من جديد، وسجلوا هدفين، الخامس والسادس، لينهوا الملحمة الدرامية التي أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي لإثارتها وتقلباتها.
 
وتألق خلال اللقاء، بشكل لافت، الدولي الجزائري رياض محرز، الذي سجل هدفا وصنع آخر، في المباراة المثيرة التي ساهمت ببقاء صدارة الدوري في قبضة مانشستر سيتي.
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