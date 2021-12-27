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مصر.. الأهلي يتعثر لأول مرة ويستعيد الصدارة بفارق الأهداف

27
DECEMBER
2021
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تعثر الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، بالتعادل مع مضيفه فيوتشر 1-1، الأحد، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة السابعة للدوري المصري في كرة القدم، لكنه استعاد الصدارة وإن كان بفارق الأهداف فقط عن غريمه الزمالك.
 
وتقدم الأهلي باكراً عبر محمد شريف (3)، لكن أصحاب الأرض عادلوا عبر كريم وليد "نيدفيد" المعار من الأهلي (57). 
 
وبهذا التعادل، أهدر الأهلي، الذي يملك مباراة مؤجلة أحرى ضد بيراميدز، أولى نقاطه للموسم بعدما فاز في مبارياته الست السابقة، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الزمالك الفائز السبت، لكن ضمن المرحلة الثامنة، على غزل المحلة 4-صفر، فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.    
 
وكان الشوط الأول متوسطاً من ناحية الأداء مع استحواذ متبادل بين الفريقين، رغم التقدم المبكر للأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد شريف، بعدما تلقى الكرة بتمريرة من أحمد عبد القادر، فسددها في الزاوية اليمني العليا لمرمى محمود حمدي.
 
ونشط لاعبو فيوتشر هجوميا وشكلت تحركات الثلاثي أحمد رفعت ومحمد فاروق وناصر ماهر وأمامهم المهاجم المزعج أحمد عاطف، الذي أهدر فرصة هدف في الدقيقة 19، بعدما تلقى تمريرة فاروق لحظة خروج الحارس محمد الشناوي من مرماه، لكن حمدي فتحي تدخل في الوقت المناسب لإبعاد الكرة عن خط المرمى.
 
وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب ولم يستفد لاعبو الأهلي من الهجمات المرتدة على مرمى فيوتشر الذي اندفع لاعبوه للهجوم، مما ترك مساحات في دفاعه لم يستغلها شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو والموزمبيقي لويس ميكيسوني. 
 
وكاد عبد القادر يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، بعدما راوغ عمر كمال عبد الواحد وانفرد قبل أن يسدد، لكن محمود حمدي تدخل ببراعة ثم شتت الدفاع الكرة. 
 
ومن هجمة منظمة أدرك فيوتشر التعادل في الدقيقة 57، بعدما اخترق أحمد عاطف دفاع الضيوف ومرر كرة عرضية للقادم من الخلف كريم وليد الذي سددها، فمرت من بين ساقي الشناوي وسكنت الشباك. 
 
وضغط الأهلي بكامل خطوطه سعيا لتحقيق الفوز، لكن عاب مهاجموه عدم استغلال الفرص والتركيز أمام المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل.   
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