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تصنيف الفيفا.. "قفزة" للجزائر وهذا المنتخب "الأكثر تطورا"

24
DECEMBER
2021
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تصنيف المنتخبات الأخير لعام 2021، والذي أبقى المنتخب البلجيكي أولا في العالم.
 
وحافظت بلجيكا على صدارة العالم، التي احتلتها عام 2018 ولم تتخلى عنها منذ حينها، متفوقة على منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين على التوالي.
 
ومن أبرز المتغيرات في التصنيف، عبور منتخب الولايات المتحدة لمنتخب ألمانيا العريق، ليزيحه عن المركز 11، ويدفعه للمركز 12. 
 
 
المنتخب الأكثر تطورا في 2021
 
وأعلن الفيفا أن المنتخب الأكثر تطورا في 2021، هو المنتخب الكندي، الذي قفز 33 مركزا "بشكل لا يصدق"، خلال العام الجاري.
 
وارتفع ترتيب المنتخب الكندي بفضل تألقه في الكأس الذهبية لقارة أميركا الشمالية، ووصوله نصف النهائي، بالإضافة للنتائج المبهرة في تصفيات مونديال 2022، وتفوقه على عملاقي القارة المكسيك والولايات المتحدة.
 
المنتخب الأسوأ بالعالم
 
ووضع تصنيف الفيفا، منتخب سان مارينو، الواقع في أوروبا، في مركز الأسوأ في العالم، وهو المركز 210 الأخير بين جميع المنتخبات الدولية.
 
 تقدم جزائري
 
وقدم المنتخب الجزائري أكبر قفزة في التصنيف الدولي لشهر ديسمبر، عندما قفز 3 مراكز، ليقع في المركز 29 عالميا.
 
وحافظ منتخب المغرب على صدارته العربية، في المركز 28 عالميا، وهو تطور جيد مقارنة بمركزه الـ33 مطلع العام.
 
أما المنتخب التونسي فتراجع للمركز 30 عالميا، بعد هزيمته أمام الجزائر في نهائي كأس العرب، مما سمح للجزائر بالذود بالمركز 29.
 
وحافظ المنتخب المصري على المركز 45 عالميا، والمركز السادس أفريقيا، خلف السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا.
 
عرب آسيا
 
وفي القارة الآسيوية حافظ المنتخب الإيراني على الصدارة، بالمركز 21 عالميا، بينما حل المنتخب القطري خامسا على القارة، بالمركز 48 عالميا، متفوقا على السعودية (51) والإمارات (69).
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