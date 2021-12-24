living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقادات لصفقة برشلونة المقبلة مع "منبوذ" مانشستر سيتي

24
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اقترب برشلونة الإسباني من إتمام أول صفقاته "الكبيرة"، منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهدف جناح شاب قادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وأكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس اقترب من الرحيل إلى نادي برشلونة.
 
الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 سنة، التحق بمانشستر سيتي قادما من فالنسيا في أغسطس 2020 ولكن شح مشاركاته مع الفريق الأول، حيث لم يلعب إلا 6 مباريات هذا الموسم، دفعته ليطلب الرحيل.
 
وأشارت تقارير من النادي الكتالوني إلى موافقته على دفع مبلغ 55 مليون يورو مقابل ضم توريس بالإضافة إلى عشرة ملايين إضافية يتفق عليها الناديان.
 
وانتقد عدد من جماهير "النادي الكتالوني" الصفقة، التي تأتي وسط أزمة مالية خانقة للنادي، أجبرته على التخلي عن نجومه الكبار بسبب ارتفاع رواتبهم، مثل ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان.
 
وجاء الانتقاد بسبب إقدام برشلونة على دفع مبلغ كبير قد يقترب من 60 مليون يورو، من أجل لاعب "احتياطي" في مانشستر سيتي، من دون الالتفات للمشاكل المادية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout