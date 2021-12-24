انتقادات لصفقة برشلونة المقبلة مع "منبوذ" مانشستر سيتي

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اقترب برشلونة الإسباني من إتمام أول صفقاته "الكبيرة"، منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهدف جناح شاب قادم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الخميس، أن مهاجمه الإسباني فيران توريس اقترب من الرحيل إلى نادي برشلونة.

الدولي الإسباني البالغ من العمر 21 سنة، التحق بمانشستر سيتي قادما من فالنسيا في أغسطس 2020 ولكن شح مشاركاته مع الفريق الأول، حيث لم يلعب إلا 6 مباريات هذا الموسم، دفعته ليطلب الرحيل.

وأشارت تقارير من النادي الكتالوني إلى موافقته على دفع مبلغ 55 مليون يورو مقابل ضم توريس بالإضافة إلى عشرة ملايين إضافية يتفق عليها الناديان.

وانتقد عدد من جماهير "النادي الكتالوني" الصفقة، التي تأتي وسط أزمة مالية خانقة للنادي، أجبرته على التخلي عن نجومه الكبار بسبب ارتفاع رواتبهم، مثل ليونيل ميسي وأنتوان غريزمان.

وجاء الانتقاد بسبب إقدام برشلونة على دفع مبلغ كبير قد يقترب من 60 مليون يورو، من أجل لاعب "احتياطي" في مانشستر سيتي، من دون الالتفات للمشاكل المادية.