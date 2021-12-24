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أسباب "غير فنية".. مدرب المغرب يبرر استبعاد زياش

24
DECEMBER
2021
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برر المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش استمرار غياب نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش بأسباب غير فنية، وفقما قال في مؤتمر صحفي، الخميس.
 
وقال خليلوزيتش عندما سئل عن سبب استبعاد اللاعب الأعسر، إن "انسجام المجموعة مسألة هشة، وبعض السلوكات السيئة يمكن أن تزعزعها"، وأضاف: "هناك أجواء جيدة حاليا ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك".
 
وأوضح المدرب البوسني الفرنسي: "الأمر محسوم لي منذ فترة، المنتخب المغربي مقدس ولا أسمح لشخص أن يستعلي عليه أو يعبث به. لن أسمح أيضا بتواجد من يؤثر على أجواء المنتخب المغربي. أنا أتحمل كل القرارات كما أثق في المجموعة التي اخترتها. لقد وقعنا على سنة مميزة نقترب من توديعها، سجلنا 9 انتصارات وتعادلا واحدا".
 
وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترا أدى إلى استبعاده عن لائحة المنتخب في الفترة الأخيرة لأسباب انضباطية، على غرار نصير المزراوي المدافع المتألق بشكل لافت مع أياكس أمستردام الهولندي.
 
وكشف خليلوزيتش، الخميس، عن قائمة أولية من 25 لاعبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل، موجها الدعوة للمرة الأولى لجناح برشلونة الإسباني عبد الصمد الزلزولي.
 
ويعول "أسود الأطلس"، أبطال إفريقيا مرة وحيدة عام 1976، خلال النهائيات المرتقبة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، على لاعبين معظمهم محترفون في أوروبا، في مقدمتهم نجم باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، ومهاجما نادي إشبيلية الإسباني يوسف النصيري ومنير الحدادي، كما استدعي لاعب وسط أنجيه الفرنسي عز الدين ماهي إلى التشكيلة للمرة الأولى.
 
ويرتقب أن تعلن اللائحة النهائية للمنتخب (23 لاعبا) قبل 30 ديسمبر الجاري، علما أن القرعة أوقعت المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب غانا وجزر القمر والغابون.
 
وجاءت القائمة الأولية كالتالي:
 
لحراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي الكجوي (هتاي سبور التركي)، أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي).
 
للدفاع: حكيمي، سفيان العكوش (متز الفرنسي)، آدم مسينا (واتفورد الإنجليزي)، سفيان الكرواني (نيميغين الهولندي)، سامي مايي (فيرنكفاروش المجري)، سفيان شاكلا (فياريال الإسباني)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي).
 
للوسط: فيصل فجر (سيفاس سبور التركي)، سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، سليم إملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، أيمن برقوق (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، عمران لوزا (واتفورد الإنكليزي)، عز الدين أوناهي (أنجيه الفرنسي).
 
للهجوم: الحدادي، النصيري، سفيان بوفال (أنجيه)، ريان مايي (فيرينكفاروش)، أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، الزلزولي، زكريا أبو خلال (ألكمار الهولندي).
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