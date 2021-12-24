أفشة في لقطة إنسانية.. هذا ما فعله مع لاعب الرجاء بعد السوبر

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أظهرت لقطات فيديو مشهدا إنسانيا بطله لاعب الأهلي المصري محمد مجدي (أفشة)، بعد نهاية مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، الأربعاء.

وفي هذه اللقطة، حرص أفشة على مواساة لاعب الرجاء عبد الإله مدكور، الذي أهدر آخر ركلة جزاء في المباراة متسببا في خسارة فريقه.

وركض صانع ألعاب الأهلي نحو مدكور، حتى قبل أن يحتفل مع زملائه باللقب، واحتضنه بعد أن أهدر ركلة الجزاء الحاسمة ليهدئ من روعه.

وحظي أفشة بعد المشهد الذي انتشر على مواقع التواصل، بإشادات بالجملة من المتابعين، الذين رأوا أن الروح الرياضية أهم بكثير من المكسب والخسارة.

وأكد الأهلي هيمنته على كأس السوبر الإفريقية، بعد فوزه على الرجاء بركلات الترجيح (6-5)، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو فوز الرجاء بهدف حميد أحداد في الدقيقة 12، سجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر طاهر محمد طاهر، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعملاق القاهري.

وظفر الأهلي باللقب الثاني تواليا والثامن في تاريخه، ليؤكد سطوته على البطولة التي يحمل رقمها القياسي، فيما فشل الفريق البيضاوي في الظفر بالكأس الثالثة بعدما توج مرتين من قبل عامي 2000 و2019.