living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أفشة في لقطة إنسانية.. هذا ما فعله مع لاعب الرجاء بعد السوبر

24
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت لقطات فيديو مشهدا إنسانيا بطله لاعب الأهلي المصري محمد مجدي (أفشة)، بعد نهاية مباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، الأربعاء.
 
وفي هذه اللقطة، حرص أفشة على مواساة لاعب الرجاء عبد الإله مدكور، الذي أهدر آخر ركلة جزاء في المباراة متسببا في خسارة فريقه.
 
وركض صانع ألعاب الأهلي نحو مدكور، حتى قبل أن يحتفل مع زملائه باللقب، واحتضنه بعد أن أهدر ركلة الجزاء الحاسمة ليهدئ من روعه.
 
وحظي أفشة بعد المشهد الذي انتشر على مواقع التواصل، بإشادات بالجملة من المتابعين، الذين رأوا أن الروح الرياضية أهم بكثير من المكسب والخسارة.
 
وأكد الأهلي هيمنته على كأس السوبر الإفريقية، بعد فوزه على الرجاء بركلات الترجيح (6-5)، بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.
 
وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو فوز الرجاء بهدف حميد أحداد في الدقيقة 12، سجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عبر طاهر محمد طاهر، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعملاق القاهري.
 
وظفر الأهلي باللقب الثاني تواليا والثامن في تاريخه، ليؤكد سطوته على البطولة التي يحمل رقمها القياسي، فيما فشل الفريق البيضاوي في الظفر بالكأس الثالثة بعدما توج مرتين من قبل عامي 2000 و2019.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout