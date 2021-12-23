living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

23
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختار المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، 40 لاعبا في قائمة "الفراعنة" المبدئية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقبلة.
 
وضمت القائمة الأسماء التالية: محمد الشناوي، ومحمد فوزي، ومحمد صبحي، ومحمد أبو جبل، ومحمود جاد، وأيمن أشرف، وأحمد أبوالفتوح، وأحمد حجازي، وعمر كمال، وعمرو السولية، ومصطفى فتحي، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وأكرم توفيق، ومحمود الونش، ومحمد النني، وعمر مرموش، وعبد الله السعيد، ومروان حمدي، ورمضان صبحي، وأحمد سيد زيزو، وأحمد حسن كوكا، وإبراهيم عادل، وأحمد ياسر ريان، ومحمود علاء، وأحمد ياسين، ومحمد هاني، وأحمد رفعت، ومحمد عبد المنعم، ومحمد حمدي، ونبيل عماد دونغا، ومحمود تريزيغيه، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ومهند لاشين، ومحمد فتح الله، وأحمد رمضان، ومروان داوود.
 
ومن المقرر أن يستبعد كيروش عشرة لاعبين دفعة واحدة قبل 28 ديسمبر الجاري على أن يتم إرسال قائمة تضم 30 لاعبا فقط، 28 أساسيين ولاعبين إضافيين تحسبا للإصابات، وذلك وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية .
 
وتنطلق فعاليات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في التاسع من الشهر المقبل، وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبا.
 
ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من نيجيريا، غينيا بيساو، السودان.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout